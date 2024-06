Bradisismo, domani artisti in piazza per l’appello “Pozzuoli Resiste”

POZZUOLI – Risorse subito per il sostegno agli oltre 1000 sfollati e il recupero degli edifici sgomberati; Piano pubblico di messa in sicurezza per tutto il patrimonio immobiliare, nessuno “svuotamento” e salvaguardia del tessuto sociale esistente nella “zona ristretta”; No alla riduzione delle prestazioni sanitarie pubbliche; Si allo sviluppo dei Campi Flegrei, legato alla funzionalità del porto, alla tutela delle realtà produttive, delle attività tradizionali e del turismo culturale. Il bradisismo non deve diventare motivo per ridurre la fruibilità dei siti archeologici. Queste le richieste dell’appello “Pozzuoli Resiste”, al quale hanno aderito numerose organizzazioni ed un’ampia platea del mondo dello spettacolo e della cultura. L’appuntamento è domani alle ore 18.00 alla libreria Phlegrea Social Book Bar, dove sarà possibile sottoscrivere l’appello. In quell’occasione saranno numerosi gli artisti presenti che daranno il loro contributo con una live performance, tra i quali: Valerio Jovine (cantautore) – Dario Sansone (cantautore) – Andrea Tartaglia (cantautore) – Anthony Della Ragione (musicista) – Adriano Falivene (attore) – Angelo Laurino (attore) – Pako Ioffredo (attore) – Fiorenzo Madonna (attore) – Arturo Muselli (attore) – Danilo Rovani (attore) – Pino Ruffo (cantautore) – Ingrid Sansone (attrice) – Francesco Vitiello (attore).

LE FIRME – Tra i firmatari del mondo della cultura ci sono anche Marco Messina (musicista), Simona Boo, (cantautrice), Fabio Rossi (attore), Nando Paone (attore), Luigi Di Costanzo (musicista), Luigi Orlando (musicista), Giorgio Pinto (attore), Mauro Di Rosa (regista), Orlando Cinque (attore), Irene Grasso (attrice), Demi Licata (attrice), Matilde Iaccarino (scrittrice), Maurizio Erto (docente e storico), Francesco Lubrano (giornalista e storico), Ciro Biondi (giornalista e scrittore), AnnaChiara Senatore (regista), Antonio De Rosa (attore), Arduino Speranza (attore), Vursov (Dj), Ilaria Urbani (giornalista e scrittrice) e tanti altri che si stanno unendo in queste ore. Hanno sottoscritto l’appello: Aps/Ets L’Iniziativa – Pozzuoli Ora – Associazione Culturale Cantiere Flegreo En Art – Aps Altro Modo Flegreo – Malazè – Associazione Tuenda – Associazione Culturale maDre – Associazione Jazz and Conversation – Associazione Lux in fabula – Sindacato Spi Cgil Pozzuoli – Sinistra Italiana Pozzuoli – Europa Verde Pozzuoli – Aps Visit Campi Flegrei – UISP zona flegrea – Dialogos Aps Ets”, Pozzuoli Foto Fest, Phlaegraen Tales.