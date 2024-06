CALCIO/ Diego Maradona junior è il nuovo allenatore della squadra di Monte di Procida

MONTE DI PROCIDA – L’Asd Montecalcio questa mattina ha reso di aver affidato la guida tecnica della squadra per la stagione 2024/25 a Diego Armando Maradona Junior. Allenatore che fa del bel gioco la sua prerogativa, ha allenato dal 2021 al 2023 il Napoli United portandolo fino alla semifinale play-off al primo anno, il traguardo più alto mai raggiunto dal club. Nella scorsa stagione ha invece guidato il Pompei sino al 30 novembre, chiudendo la personale esperienza al secondo posto, a soli 3 punti dalla capolista. Ora l’arrivo a Monte di Procida, con l’obiettivo della società capitanata dal presidente Capuano e dal Club Manager Tammaro di allestire una squadra di livello per Maradona, il quale avrà il compito di far divertire la piazza biancoblu.