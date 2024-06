Tentativo di furto nel negozio “Chicco” a Pozzuoli: danneggiata la serranda

POZZUOLI – Tentativo di furto nel negozio “Chicco” di via Solfatara a Pozzuoli. Il sistema di allarme, entrato in funzione, ha poi messo in fuga il malvivente. L’episodio è avvenuto nel corso della notte: l’uomo è giunto a bordo di un’auto e ha scassinato la serranda dell’attività commerciale di proprietà del consigliere comunale Enzo Pafundi. Danneggiata anche la vetrina. «Ancora una volta sono stato preso di mira dalla microcriminalità. La solita telefonata delle 5 del mattino, mille pensieri, ansie, paure, un solo colpevole: io che mi ostino in questa assurda città», le parole del titolare cariche di sconforto. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno avviato le indagini.