Bradisismo, a Bacoli incontri nelle scuole e nei centri anziani

BACOLI – Il Comune di Bacoli si attiva sul fronte della prevenzione e programma incontri nelle scuole, nei centri anziani e in ogni luogo di aggregazione per discutere del rischio sismico nei Campi Flegrei. Al contempo l’amministrazione comunale è in contatto con il Governo, la Regione Campania e la Città Metropolitana di Napoli per dare attuazione al decreto legge Campi Flegrei. Già nei giorni scorsi l’Ente di via Lungolago ha aderito a “Sindaci in contatto 2.0”, una piattaforma pensata per tenere aggiornati i cittadini in tempo reale sui terremoti e ogni altra emergenza. Il sindaco Josi Gerardo Della Ragione ha fatto sapere che contatterà i cittadini in caso di emergenza su numeri fissi e registrati. Inoltre saranno effettuate comunicazioni anche tramite sms o WhatsApp.