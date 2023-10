CALCIO/ Puteolana corsara: poker alla Mariglianese e secondo posto in classifica

POZZUOLI – Cinica e spietata in attacco, probabilmente qualche défaillance di troppo in fase difensiva. La Puteolana quest’oggi ha sovvertito completamente l’assetto (diremmo mentale) al quale siamo abituati ad assistere.

LA VITTORIA – Il pomeriggio del 28 ottobre ha regalato emozioni forti ai tifosi accorsi allo stadio “Caduti di Brema” di Napoli, teatro dell’ottava giornata di Eccellenza Campana. La Puteolana 1902 si è imposta con autorità sul campo della Mariglianese, portando a casa una vittoria per 2-4.

LA PARTITA.Il match si è acceso sin dai primi minuti, con la Puteolana che ha mostrato una grande verve offensiva. Al 20′ è arrivato il vantaggio ospite: fallo in area di rigore e dal dischetto Prisco non ha fallito, siglando l’1-0. La Mariglianese non ha però abbassato la testa, e al 45′ De Iulis ha approfittato di un’incertezza difensiva per pareggiare i conti.

SECONDO TEMPO La ripresa ha visto una Puteolana arrembante, pronta a sfruttare ogni spazio concesso dalla difesa avversaria. Catinali al 62′ e Laringe al 75′ hanno timbrato il cartellino, portando i loro avanti sul 3-1. Ottima notizia per i granata aver ritrovato il gol del suo gioiello di casa. Per Catinali è “semplicemente” il corollario di uno splendido momento di forma. La Mariglianese non ha però deposto le armi, e con un altro guizzo di De Iulis è tornata in partita. Ma la reazione è stata di breve durata: al 81′ Pisani ha trasformato un calcio di rigore, mettendo la parola fine sul match e regalando alla Puteolana tre punti preziosi. Il cammino della Puteolana in questo inizio di stagione continua a essere entusiasmante, mentre la Mariglianese dovrà ritrovare la giusta carica per tornare a essere competitiva. Tre punti che lanciano i diavoli rossi al secondo posto in classifica a 17 lunghezze a sole cinque dalla vetta occupata dal Real Acerrana. Da segnalare, la sconfitta in casa del Pompei per 2-1 ad opera dell’Ercolanese

Il Tabellino:

MARIGLIANESE: Cappa, Prencipe, De Iulis, Spinola (67’ Bacio Terracino), Cigliano, Oliva (69’ Masocco), Massaro (66’ Longo), Arario, Ciaravolo, Piscopo (84’ Moccia), Fiorillo (46’ Autiero). All.: Barone

PUTEOLANA: Pirone, Puzone, Calone, Battaglia, Amelio, Pesce (46’ Guglielmo), Catinali (76’ Rinaldi), Pontillo, Laringe (83’ Cappa), Alvino (74’ Vitale), Prisco (66’ Pisani). All.: De Michele

Marcatori: 20’ Prisco, 62’ Catinali, 75’ Laringe, 81’ Pisani – 45’ De Iulis, 72’ De Iulis

Ammonizioni: Piscopo, Cappa, Masocco – Vitale