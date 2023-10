Diciassette anni fa morivano Loris e Daniele: il ricordo del sindaco di Pozzuoli

POZZUOLI – «Sono passati 17 anni da quel triste giorno. Loris e Daniele erano due nostri concittadini, due ragazzi che avevano tanti sogni nel cassetto. Uno stupido gesto di gelosia sfociato in tragedia. Quella maledetta sera, il gesto eroico di Daniele per difendere Loris, servì a poco, sacrificò la vita per l’amicizia. Una tragedia che non dimenticheremo mai. Due anime straordinarie che ci hanno lasciato troppo presto.» Con queste parole il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, ha ricordato nel giorno del 17esimo anniversario, la morte di Loris Di Roberto e Daniele Del Core.