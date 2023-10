CALCIO/ Oggi in campo Puteolana e Rione Terra, domani Monte e Afrograd

CALCIO – Perfettamente divise tra sabato pomeriggio e domenica mattina le quattro partite che vedono impegnate le squadre flegree nel girone A di Eccellenza. Sono di scena sia la Puteolana 1902 che il Rione Terra Sibilla, entrambe in trasferta. I granata di Pozzuoli saranno ospiti della Mariglianese mentre gli azzurri se la vedranno in casa dell’Albanova.

PUTEOLANA 1902 – Dopo il successo nel derby contro i cugini del Monte Calcio i ragazzi allenati da De Michele se la vedranno nella non semplice trasferta in casa della Mariglianese. Avversario ostico specialmente tra le mura amiche, ma i puteolani hanno tutte le intenzioni, ed i mezzi, per continuare la striscia positiva. Calcio di inizio alle ore 14.00

RIONE TERRA SIBILLA – Trasferta in terra casertana il per il Rione Terra Sibilla che è ospite allo Scalzone di Casal di Principe del l’Albanova. I ragazzi di mister Monaco dovranno vedersela con una squadra costruita per le zone alte della classifica facendo a meno dei due espulsi domenica scorsa nella rocambolesca partita contro il Nola. Anche se non sarà semplice, gli azzurri devono conquistare preziosi punti per la salvezza.

MONTE CALCIO – Dopo la battuta d’arresto nel derby del Conte contro la Puteolana 1902, i ragazzi allenati da mister Illiano ospitano domenica mattina un’altra big del girone, l’Afragolese. Riprendere la marcia per assestarsi nelle zone alte della classifica é la parola d’ordine in casa Monte. Calcio d’inizio alle ore 11.00 al Vezzuto Marasco.

AFROGRAD – Gara interna per i quartesi che, in teoria, ospiterebbero domenica mattina il Casoria. Con i viola il condizionale é d’obbligo perché già la scorsa settimana la squadra fanalino di cosa del torneo non si é presentata alla partita che avrebbe dovuto giocare tra le mura amiche.