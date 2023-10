Il grande basket è tornato a Pozzuoli: la Virtus Bologna per un pomeriggio a Monterusciello

POZZUOLI – Il grande basket è tornato per un pomeriggio a Pozzuoli. Nel pomeriggio di ieri il “Pala Trincone” di Monterusciello ha ospitato i vice campioni d’Italia della Virtus Bologna. I bianconeri di capitan Belinelli, campione NBA con i San Antonio Spurs, si sono allenati nell’impianto puteolano in vista del match previsto lunedì a Fuorigrotta contro la GE.VI. Napoli, rivelazione di questo inizio di stagione. I bianconeri in settimana, dopo la loro quarta vittoria in Eurologa in casa del Villeurbane, hanno deciso di allenarsi in quel di Pozzuoli.

AMARCORD – Non per tuti i protagonisti virtussini è stata la prima volta a Monterusciello: ad aver già conosciuto la struttura puteolana sono stati infatti coach Banchi (eletto il migliore del mondiale alla guida della Lettonia), quando sfidava la Serapide Pozzuoli ai tempi dell’A/2 e proprio capitan Belinelli che a Monterusciello era venuto in casacca Fortitudo quando, al Pala Trincone, giocava Napoli nel suo primo anno in A/1 dell’era Maione.