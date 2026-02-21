Blitz nel campo rom: trovati 50mila euro di abiti griffati

GIUGLIANO – I Carabinieri della compagnia di Giugliano insieme al gruppo forestale di Napoli e ai militari della compagnia di Castello di Cisterna hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio per contrastare l’inquinamento ambientale. I militari hanno effettuato controlli a tappeto all’interno del campo Rom nella zona Asi della periferia a nord di Giugliano. All’interno del campo controllate 78 persone. Sequestrati 5 veicoli sprovvisti di assicurazione. La scoperta, però i carabinieri la trovano in una baracca in legno dove una donna nascondeva 64 abiti di alta sartoria griffati L.B.M.. La merce – rubata lo scorso ottobre nel parcheggio del centro commerciale “Maximall” di Torre Annunziata – ha un valore sul mercato di 50mila euro. Trovati e sequestrati anche 150 componenti elettrici fra faretti, trasformatori e componenti vari, tutto di dubbia provenienza. La donna dovrà rispondere di ricettazione.