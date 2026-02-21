Riapertura l’intera tratta della Cumana: giro in treno con i sindaci di Pozzuoli e Bacoli

POZZUOLI – Riaperta la galleria del Monte Olibano torna in funzione interamente la tratta Montesanto-Torregaveta lungo la linea della Cumana. “Stamattina con il giovane macchinista Vincenzo, 24 anni, ed i Sindaci di Pozzuoli e Bacoli abbiamo preso la Cumana senza interruzione da Montesanto a Torregaveta, terminati i lavori di messa in sicurezza nella galleria Monte Olibano.” ha fatto sapere il presidente dell’EAV Umberto De Gregorio che si è fatto immortalare con i sindaci all’interno della stazione di Baia e successivamente a bordo di un treno.