«Questa è una rapina!»: 20enne evade dai domiciliari per un colpo da 215 euro

NAPOLI – Venti anni, agli arresti domiciliari ed una rapina per soli 215 euro e 33 centesimi pronta da eseguire. Sono le ore 20:00 e all’interno del supermercato Lidl di via Nazionale delle Puglie ci sono le ultime famiglie in fila per pagare la spesa. Alla cassa numero 3 anche una guardia giurata ancora in divisa che ha da poco terminato il turno in compagnia della moglie. C’è confusione, il suono dei prodotto scansionati, la voce dei dipendenti e le risposte dei clienti si accavallano quando la porta scorrevole si apre. Entrano due individui: sono giovani, hanno il volto coperto ed uno impugna una pistola. “E’ una rapina!”. Uno dei due controlla la porta mentre l’altro si avvicina alla cassa numero tre. Punta la pistola, vuole l’incasso. Il dipendente si allontana ed il rapinatore prende i soldi. Arraffa i 215 euro e prende anche i 33 centesimi in monete. La guardia giurata è li in fila, non ci pensa due volte e si avventa alle spalle del ragazzo. Il complice scappa a piedi abbandonando l’auto ancora accesa utilizzata per arrivare all’interno del parcheggio del supermercato. I carabinieri arrivano sul posto e arrestano Carlo Marino, 20enne Giuglianese già noto alle forze dell’ordine. Da accertamenti emerge che il ragazzo era sottoposto agli arresti domiciliari. Sequestrata la pistola utilizzata risultata essere una riproduzione fedele della Beretta semiautomatica 92FS: un arma giocattolo senza il tappo rosso identica a quelle vere. L’auto nel parcheggio, una Fiat 500L, era stata rubata la sera prima a Giugliano in Campania. Il 20enne è ora in carcere in attesa di giudizio, deve rispondere di rapina ed evasione. Sono in corso indagini per individuare il complice.