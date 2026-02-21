POZZUOLI/ Grande successo al “Tassinari” per il Capodanno Cinese – IL VIDEO

POZZUOLI – Grande partecipazione di pubblico giovedì 19 febbraio presso l’Istituto Superiore Tassinari, che dalle 16 alle 18 ha aperto le sue porte alla città per celebrare il Capodanno Cinese. L’iniziativa ha trasformato la scuola in un vivace centro di scambio culturale, coinvolgendo studenti, docenti e numerosi curiosi. L’evento, nato dalla collaborazione con l’Istituto Confucio di Napoli, il Centro Pleiadi (Università L’Orientale) e la Shanghai International Studies University, ha visto la partecipazione straordinaria del Rettore dell’Orientale, Roberto Tottoli, accolto dalla Dirigente Scolastica Annalisa Illiano e dalla direttrice dell’Istituto Confucio Valeria Varriano.

MOMENTI SALIENTI – La manifestazione è stata un’immersione totale nelle tradizioni orientali, impreziosita da diversi momenti chiave: la danza del drago, uno spettacolo suggestivo eseguito dalla società sportiva International Wu Sing Kung Fu Academy, che ha incantato i presenti regalando un antico simbolo di prosperità; laboratori e attività pratiche di calligrafia, ritaglio della carta e creazione di lanterne tradizionali; il rito del tè e una parentesi di convivialità con un buffet a cura dell’Istituto Alberghiero “Lucio Petronio” di Pozzuoli. L’iniziativa, supportata dagli sponsor FMC Group e Carnevale Viaggi, è stata resa possibile grazie alla passione e alla professionalità delle prof.sse Martina Manganiello e Jie Chen. Il successo della giornata conferma il ruolo centrale del Tassinari nella promozione dell’internazionalizzazione e del dialogo interculturale sul territorio flegreo. Di seguito, un contributo video della manifestazione con l’intervento finale della preside Illiano.

IL VIDEO