Jumeirah Capri Palace riapre a-Ma-Re Capri con la collaborazione di Pizzaingrammi

POZZUOLI – Oggi, il Jumeirah Capri Palace riapre a-Ma-Re Capri con un’offerta di pizza rinnovata, frutto della collaborazione con Pizzaingrammi, rinomato concept di pizzeria con sedi a Pozzuoli, Pomigliano, Quarto e Napoli. Questa partnership, che introduce una nuova visione culinaria per il ristorante affacciato sul Mediterraneo, propone un’interpretazione contemporanea di una delle tradizioni gastronomiche più amate d’Italia. Riconosciuto per il suo caratteristico approccio alla preparazione della pizza, Pizzaingrammi coniuga tradizione familiare e ricerca contemporanea. Con radici che risalgono allo storico ristorante di Puntonave (1985), il loro concept ha sviluppato, a partire dal 2018, una filosofia incentrata su leggerezza, artigianalità e convivialità. Grazie ad impasti altamente idratati, a una lunga lievitazione naturale e a ingredienti accuratamente selezionati, ogni creazione è pensata per esaltare le tecniche tradizionali preservandone l’autenticità.

L’OFFERTA – Questa visione prende vita nelle nuove creazioni Pizzaingrammi sviluppate per a-Ma-Re Capri. Tra le più interessanti spicca la “Grotta Azzurra”, ispirata al celebre ninfeo acquatico dell’Imperatore Tiberio. La pizza, realizzata in doppia cottura, prima fritta e poi in forno, unisce tartare di gamberi rossi, stracciata di bufala pugliese, bottarga di muggine, scorza di limone e basilico cristallizzato, un vero e proprio distillato dei sapori della costiera. L’offerta culinaria di a-Ma-Re Capri prosegue sotto la guida dello Resident Chef Nicola Giovanni Maiello, affiancato dall’Executive Chef Salvatore Elefante. Insieme, i due propongono una visione che coniuga tradizioni regionali, precisione tecnica e creatività contemporanea, celebrando la ricchezza e l’autenticità della cucina mediterranea.

I PIATTI – In aggiunta alla nuova offerta di pizze, a-Ma-Re Capri propone esperienze culinarie uniche, ispirate dall’energia e dalla gestualità insite nella tradizione gastronomica napoletana. Tra queste spicca una reinterpretazione del classico rito del “o per e o muss”, servito assieme ad un’insalata di mare con lupini gialli, un omaggio alla vivacità e alla convivialità del Sud Italia. Tra i nuovi primi si cita invece la “Mafalda con passata di pomodoro, ricotta e Parmigiano”, un piatto che invita gli ospiti a completare la preparazione direttamente al tavolo, trasformando il il servizio in un’esperienza coinvolgente, conviviale e radicata nell’arte della condivisione.

About Jumeirah Capri Palace. Immerso nella tranquilla cornice di Anacapri, la parte più autentica, esclusiva e incontaminata della leggendaria Isola Azzurra, il Jumeirah Capri Palace incarna perfettamente l’essenza della Dolce Vita italiana. Situato a oltre 300 metri sul livello del mare, l’hotel offre 72 camere e suite, ognuna progettata per creare un’atmosfera unica con interni luminosi e ariosi che richiamano le radici architettoniche storiche del palazzo. Le suite a tema artistico sono decorate con omaggi ad artisti come Magritte e Warhol. L’hotel ospita anche una collezione privata di opere d’arte contemporanea, esposte nelle aree comuni. Per gli amanti della buona cucina, il Jumeirah Capri Palace ospita L’Olivo, l’unico ristorante dell’isola premiato con due stelle Michelin, e Il Riccio, un paradiso del pesce situato a pochi passi dalla leggendaria Grotta Azzurra. Gli ospiti possono inoltre godere di Zuma Capri, situato sulla terrazza panoramica dell’hotel con viste spettacolari sul Golfo di Napoli, e di aMaRe Capri, una taverna sul mare che offre cucina tradizionale napoletana e un menù speciale di pizze. Specializzata in programmi di benessere personalizzati, la Capri Medical Spa propone un’ampia gamma di terapie brevettate, offrendo un’esperienza di wellness senza pari.

About Jumeirah. Jumeirah, leader globale nell’ospitalità di lusso e membro di Dubai Holding, gestisce un portafoglio eccezionale di 29 proprietà in 11 paesi tra Medio Oriente, Europa e Asia. Nel 1999 Jumeirah ha cambiato il volto dell’ospitalità di lusso con l’apertura dell’iconico Jumeirah Burj Al Arab e il marchio è oggi rinomato a livello mondiale per i suoi distinti resort fronte mare, prestigiosi hotel in città e residenze di lusso. Dall’isola paradisiaca contemporanea delle Maldive al Jumeirah Olhahali Island, al Jumeirah Capri Palace in Italia, ispirato all’arte, fino al moderno reinterpretazione di un classico britannico al Jumeirah Carlton Tower di Londra, il marchio è diventato sinonimo di servizio caldo e generoso e della capacità di creare esperienze distintive e significative che portano gioia agli ospiti provenienti da tutto il mondo.