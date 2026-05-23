Droga shop in casa: arrestato pusher

NAPOLI – Al Rione Traiano, i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per spaccio un 21enne del posto già noto alle forze dell’ordine. I militari – impegnati in un servizio ad hoc – hanno notato un uomo uscire dall’abitazione del 21enne. Fermato, è stato trovato in possesso di un paio di dosi di marijuana. Segnalato il cliente alla Prefettura, i carabinieri hanno fatto irruzione nell’appartamento del giovane pusher con precedenti per truffa e lì hanno rinvenuto e sequestrato più di mezzo chilo di droga tra hashish, marijuana e cocaina oltre a materiale per il confezionamento e 710 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita. In casa anche un sistema video di ultima generazione completo di monitor e 7 telecamere realizzato abusivamente nel fabbricato condominiale che però non ha evitato l’arresto notturno.

Il 21enne è in carcere. La droga trovata: 5,71 grammi di cocaina suddivisa in dosi, 480,20 grammi di hashish suddiviso in dieci involucri, 148 grammi di marijuana suddivisa in quattro buste.