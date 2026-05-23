Conte saluta Pozzuoli: l’ultima cena al White Chill Out lungomare – LE FOTO

POZZUOLI – Antonio Conte saluta Pozzuoli. Ancora una volta il mister ha scelto il “White Chill Out” sul lungomare di via Napoli per la cena d’addio, due anni dopo il suo arrivo a Napoli. Presenti tutti i suoi fedelissimi: Lele Oriali, Elvis Abbruscato, il suo vice Cristian Stellini, il fratello Gianluca e l’intero staff tecnico. Cena rigorosamente a base di mare, organizzata nella sala privè, lontana da occhi indiscreti. Sorrisi, battute e aneddoti raccontati dal mister e dai suoi, nessun cenno all’addio dopo i due anni meravigliosi trascorsi a Napoli coronati dalla conquista di uno scudetto, una Supercoppa italiana e da un secondo posto che potrebbe arrivare domani quando Conte saluterà il Maradona al termine della partita contro l’Udinese. La cena si è conclusa con il taglio della torta sulla quale era riportato il celebre motto del mister “Dare tutto e chiedere tutto”. Al termine, sorrisi, selfie e foto ricordo. Come al solito, Conte si è reso con disponibile con i tanti tifosi che lo attendevano all’esterno del ristorante. Incitamenti e cori non sono mancati, su tutti “Mister resta, non andare via”.

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