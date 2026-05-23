BACOLI/ Bradisismo, rischio chiusura per il plesso “Bellavista”

BACOLI – Dopo la forte scossa del 21 maggio, Bacoli conta i danni del terremoto di magnitudo 4,4 che ha svegliato i Campi Flegrei. Sono 12 le persone evacuate a Bacoli per i danni alle abitazioni, mentre per quanto riguarda gli edifici pubblici a pagarne le spese è il plesso scolastico di via Bellavista. Il vice sindaco, con delega all’istruzione, Mauro Cucco, attraverso un vocale whatsapp, ha annunciato, per le vie brevi, ad alcuni genitori che hanno figli nella scuola di via Bellavista, che per quest’anno la scuola non riaprirà più. Ed ha dato, quasi per certo, che la scuola non aprirà neanche a settembre, in quanto dovrà essere oggetto di riqualificazione. Una notizia, ufficiosa, che ha creato preoccupazione tra i genitori dei bambini che. Si attendono le comunicazioni ufficiali del sindaco per il nuovo piano scolastico.