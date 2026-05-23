Bradisismo, a Bacoli sgomberate 8 abitazioni

BACOLI – «Abbiamo ricevuto oltre 100 richieste di aiuto dai cittadini di Bacoli. Per controllare le loro abitazioni, dopo la scossa di magnitudo 4.4, di giovedì mattina, che ha fatto tremare tutta la provincia di Napoli. Arriveremo ovunque, nel più breve tempo possibile. E lo facciamo con i nostri tecnici comunali. E lo facciamo con la Polizia Municipale. Abbiamo dovuto sgomberare, al momento, 8 case. Erano abitate da 20 persone.» È quanto fa sapere il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, in merito agli effetti collaterali provocati dalla scossa di magnitudo 4.4 registrata alle 5:50 di giovedì 21 maggio. «Con gli assistenti sociali, la Prefettura di Napoli, la Regione Campania e la Protezione Civile, stiamo seguendo le loro sistemazioni temporanee, in attesa dei lavori per rendere agibili le abitazioni. Abbiamo riaperto tutte le scuole. Resta chiusa precauzionalmente solo quella di Bellavista. Non ci sono danni strutturali ma lesioni agli intonaci. Entro martedì, in sinergia con il dirigente scolastico, faremo sapere a bambini e genitori come finiremo serenamente questi ultimi giorni di anno scolastico.»