POZZUOLI – Blitz antidroga nel megaquartiere popolare di Monterusciello. Ieri sera i carabinieri della Sezione operativa della Compagnia di Pozzuoli, insieme ai militari della locale stazione, hanno arrestato Francesco Ilardo, 34enne, e un ragazzo che ha appena compiuto 16 anni. L’operazione è scattata in via Pasolini: i militari dell’Arma hanno visto i due cedere degli involucri a due persone che sono poi state segnalate alla Prefettura come assuntori di stupefacenti. I carabinieri sono così intervenuti e hanno fermato il 34enne in compagnia del minore.

L’ARRESTO – I due erano in sella a uno scooter e sono stati perquisiti. Nelle tasche dell’uomo sono state trovate 6 dosi di cocaina, mentre il 16enne è stato trovato in possesso di 27 dosi della stessa sostanza. Nella sella dello scooter è stata rinvenuta anche la somma di 190 euro, suddivisa in piccolo taglio e sequestrata perché ritenuta provento del reato. Il minorenne è stato trasferito nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei, mentre il 34enne è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.