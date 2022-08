BACOLI – Bacoli da film. La città flegrea diventa un set cinematografico. Per dieci giorni il centro storico si trasformerà nel palcoscenico di riprese. Il ciak è previsto nel mese di settembre. Ad annunciarlo è il sindaco Josi Gerardo Della Ragione: «Sarà una bella vetrina per la nostra città, in sinergia con la Regione Campania. Dalle strade del corso commerciale fino alla chiesa di Sant’Anna; dal borgo antico di Centocamerelle fino alla villa comunale: una trama leggera, popolare, ambientata negli anni ‘60, con tante scene girate proprio a Bacoli. Una produzione che coinvolgerà la comunità bacolese, il territorio». Un’occasione importante che porterà visibilità al territorio e opportunità economiche.