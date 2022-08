Sulle polemiche nate dall’annullamento della festa in Piazza a Mare ha fatto chiarezza anche il sindaco Luigi Manzoni, che in questi giorni è fuori regione «Nonostante l’impegno dell’Amministrazione, -ha detto Manzoni- l’allerta meteo non ha consentito le necessarie verifiche previste dalla normativa comunale vigente in materia di pubblica sicurezza per lo svolgimento degli eventi. Le polemiche strumentali e pretestuose, mosse da chi finge di non conoscere i regolamenti, non interessano la città, i tifosi e la società. Siamo in sintonia con l’ASD Puteolana 1902 e intendiamo proseguire in un percorso di proficua collaborazione per consentire alla squadra e alla città di Pozzuoli di raggiungere importanti traguardi. Forza Pozzuoli e Forza Puteolana!»