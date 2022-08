POZZUOLI – «In via Matilde Serao, a Monterusciello, alle sei del mattino, le telecamere di un condominio hanno ripreso le immagini del furto di un’auto. Nessuna difficoltà, dunque, per i tre delinquenti che hanno deciso di appropriarsi di una vettura parcheggiata sotto casa del proprietario. Le immagini mostrano la dinamica esatta del furto: una persona fa da palo e altri due che armeggiano intorno alla vettura fino a spostarla a motore spento per non destare attenzione. Il proprietario della macchina ha sporto denuncia ai carabinieri e ha consegnato le immagini riprese dalla telecamera del condominio, materiale assolutamente utile per risalire ai responsabili. Riteniamo eccellente quando si riesce a fornire elementi utili alle forze dell’ordine per estirpare la malerba. Denunciare è il primo passo contro il crimine». A dichiararlo in una nota congiunta sono Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde, e Fiorella Zabatta, segretario regionale del Sole che Ride in Campania.