Black out a Pozzuoli «Siamo al buio, pericoli per pedoni e automobilisti». Disagi anche a Monterusciello

POZZUOLI – Un black out elettrico ha fatto calare il buio totale su tutta via Campi Flegrei, dalla stazione di servizio Q8 fino all’ex Comprensorio Olivetti. La segnalazione arriva dai residenti e dai titolari dei locali della zona «Siamo al buio, non si vede praticamente niente e i pericoli per pedoni e automobilisti sono tanti. Qualcuno rischia di essere investito, poi con chi ce la prendiamo?». Segnalazioni per l’interruzione della fornitura di energia elettrica arrivano anche da Monterusciello «Buona sera mi chiamo Giada e vivo a Monteruscello. Ci dovete aiutare stiamo senza corrente dalle 16 di oggi e poi stiamo crepando per davvero dal caldo. Aiutateci!».