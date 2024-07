POZZUOLI/ Incidente in Tangenziale, morto 53enne di Quarto

POZZUOLI – È morto in ospedale dopo 48 ore di agonia il 53enne di Quarto rimasto coinvolto domenica in un incidente stradale sulla Tangenziale, ad altezza Pozzuoli. L’uomo, Salvatore Sivero, è spirato nel pomeriggio di martedì nel reparto di rianimazione dell’ospedale Santa Maria delle Grazie dove era stato ricoverato in prognosi riservata. Sulla salma è stata disposta l’autopsia da parte del pm di turno che in serata ha dato il via al trasferimento presso il centro di medicina legale del “II Policlinico di Napoli” per accertare con esattezza le cause che hanno portato al decesso. Sivero nel pomeriggio di domenica era in sella alla sua moto quando, per motivi ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale, è rimasto coinvolto in un violento incidente stradale.