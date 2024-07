Aperitivo a Pozzuoli per il campione del mondo Marco Materazzi: con Ciro Caruso ospite al “Gozzetto”

POZZUOLI – Grande amico di Antonio Vanacore, il campione del mondo Marco Materazzi ha scelto Pozzuoli come meta per un aperitivo tra amici. Il difensore centrale della nazionale italiana di calcio e dell’Inter nel pomeriggio di martedì è stato al “Gozzetto” in compagnia dell’ex difensore del Napoli, Ciro Caruso, e altri amici. Ad accoglierlo il padrone di casa Michele Vanacore. Materazzi, allegro e sorridente, si è prestato a foto di rito e selfie con giovani e meno giovani che lo hanno riconosciuto mentre passeggiava nei pressi del porto di Pozzuoli.