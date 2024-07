POZZUOLI/ Pasquale Colavecchia, la nuova promessa del calcio flegreo acquistata dal Cagliari

POZZUOLI – Quattordici anni, attaccante esterno, puteolano, Pasquale Colavecchia è una nuova promessa del calcio flegreo. Su di lui, nonostante la giovanissima età, avevano messo gli occhi da tempo diverse squadre di serie A tra cui Empoli, Genoa e Torino ma a spuntarla, alla fine, è stato il Cagliari che presto diventerà la sua nuova casa. Nato e cresciuto a Monterusciello, dopo diversi anni trascorsi alla Asd Di Roberto, Pasquale fa il grande salto verso nuovi palcoscenici grazie alla sua tecnica e alla sua bravura che a settembre lo porterà a vestire la maglia del settore giovanile della squadra sarda.

LA FELICITA’ – Ad annunciare il passaggio di Colavecchia al Cagliari è stato proprio l’ex calciatore Nunzio Di Roberto: «Oggi con immensa gioia facciamo i migliori auguri al nostro caro Pasquale Colavecchia che ha firmato per il Cagliari. Questa è la prova che si può anche non mandare i ragazzi in giro come vacche da mungere a fare “provini”. Quando un ragazzo è bravo, viene notato e viene preso. Pasquale non è stato fatto salire in nessun pullman delle illusioni, è stato notato da alcune società di serie A ed il Cagliari si è aggiudicato le sue prestazioni. Ancora una volta il modo di vedere il calcio della Asd Di Roberto dà soddisfazioni. Che sia da monito per i tanti genitori a cui piace sentirsi raccontare favolette. La realtà è un’altra cosa. Auguri Pasquale!»

I PUTEOLANI IN SERIE A – Con Pasquale Colavecchia si allunga la lista dei giovani puteolani acquistati da squadre di serie A per i loro settori giovanili tra cui figurano: Raffaele Bellofiore, anche lui preso dal Cagliari lo scorso anno; Raffaele Aresini, che quest’anno ha giocato la finale del campionato nazionale under 15 con la maglia del Genoa; Francesco Castaldo, bomber del Bologna e dell’under della nazionale italiana; e Antonio Lubrano, che veste la maglia della Cremonese.