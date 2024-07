Diagnostica e terapia: il Centro Aktis compie quarant’anni

POZZUOLI – Fondato il 16 Luglio 1984 dal compianto ed indimenticato Professor Dottor Gianfranco Scoppa, il Centro Aktis è diventato un pilastro nel campo sanitario, unendo innovazione tecnologica ed un approccio umano in cui la cura del paziente e le sue esigenze sono al centro di tutto. L’obiettivo era quello di creare una struttura all’avanguardia, capace di offrire servizi diagnostici e terapeutici di alta qualità: una vera e propria visione, un luogo dove tecnologia ed attenzione al paziente si fondessero armoniosamente. Nel corso degli anni, il Centro Aktis ha costantemente ampliato la propria offerta, integrando le tecnologie più innovative, con la continua formazione di personale specializzato e l’adozione di nuove metodologie che gli hanno permesso di mantenere una posizione di riferimento nel settore sanitario nazionale.

LA STORIA – Dal 2010, a guidare e dirigere il centro è l’attuale CEO Valerio Scoppa: sotto la sua guida, la struttura ha ulteriormente potenziato i suoi servizi, consolidando collaborazioni con altre eccellenze sanitarie e investendo in tecnologie innovative, con una visione moderna e dinamica. L’impegno è quello di continuare sulla strada dell’innovazione e dell’eccellenza, offrendo cure di alta qualità, centrando sempre l’attenzione sulle esigenze dei pazienti. «Il successo del Centro Aktis – spiega Valerio Scoppa – è il risultato del lavoro instancabile di un team dedicato di medici, infermieri, tecnici e personale amministrativo. Un sentito ringraziamento va a tutti loro, così come ai pazienti che hanno riposto fiducia nel centro, permettendone la crescita e il continuo miglioramento. Un pensiero, infine, al mio amato papà, senza il quale tutto questo non sarebbe stato possibile e che, sono sicuro, sarebbe fiero e felice di riscontrare la dedizione e l’amore che ogni singolo collaboratore profonde quotidianamente». In occasione del suo 40° anniversario, il Centro Aktis rinnova il suo impegno verso l’eccellenza nella diagnostica e terapia.