«Best Performance» MSC Crociere premia agenzia di viaggi di Pozzuoli

POZZUOLI – Due giovani puteolani del quartiere di Monterusciello hanno ricevuto il premio «Best Performance» da MSC Crociere per l’alto numero di vendite realizzate nel 2025. Si tratta di un prestigioso riconoscimento che arriva da una delle più grandi compagnie di viaggi al Mondo, che ha premiato le agenzie che più si sono distinte in termini di vendite. Il premio è stato consegnato nelle mani di Lia e Carmine, coppia che da sempre vive con la passione per il mondo crocieristico e che il 7 luglio del 2024 ha aperto, proprio nel quartiere di Monterusciello, un’agenzia di viaggi che in appena un anno ha scalato la classifica delle migliori realtà italiane.

IL RICONOSCIMENTO – Lia è la nipote del noto ristoratore puteolano Giuseppe Bruno, in arte “Bobo’”. La giovane, insieme al suo partner nella vita e nel lavoro, è a capo di “Mondo Crociere”, una realtà imprenditoriale realizzata in via Monterusciello, a pochi passi dallo svincolo della variante Anas. Da qui, ogni giorno, partono prenotazioni per crociere in ogni parte del mondo. Numeri da record che hanno portato Lia e Carmine a ricevere un riconoscimento da MSC Crociere a bordo di una delle sue navi, la MSC SEAVIEW, come “best performance”. Un’eccellenza puteolana che da Monterusciello ha sbarcato i confini flegrei affermandosi in Italia e nel mondo. «Ringrazio ogni singola persona che ha creduto in noi e in questo progetto – racconta Lia – e soprattutto tutti i nostri clienti che ogni giorno si affidano a noi per le loro crociere e i viaggi da tutta Italia e non solo. Un grazie va anche alle mie collaboratrici, Debora e Alessandra, che ci hanno supportati permettendoci di portare a casa questo prestigioso riconoscimento».