«Io, per sempre grata ai supereroi in camice bianco dell’ospedale di Pozzuoli»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Salve buonasera vorrei esperire la mia gratitudine verso il reparto ginecologia e ostetricia della Schiana, non so come fare quindi magari ci provo tramite voi…Spesso sentiamo parlare male dell’ospedale di Pozzuoli, ma io voglio raccontare la mia esperienza super positiva al reparto ginecologia e ostetricia, sono stata seguita da loro ed è solo grazie alla loro professionalità e bravura che ad oggi stringo il mio piccolo tra le braccia. Non dimenticherò mai l’ostetrica Angela e la dottoressa Sansone, al mio piccolo racconterò che delle supereroi con il camice bianco gli hanno salvato la vita. Vi sarò per sempre grata, grata per essere stati super attenti, per avermi dato certezza, per avermi tenuto la mano nella mia più grande paura. Complimenti a tutti vi porterò per sempre nel mio cuore.» (Imma Di Costanzo)