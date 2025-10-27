Screening gratuiti, numeri da record per l’Asl Napoli 2 Nord

NAPOLI – Le Giornate Napoletane della Salute a Piazza del Plebiscito si sono concluse con un successo per l’ASL Napoli 2 Nord. In soli due giorni, il team di professionisti ha erogato 2.021 prestazioni e controlli gratuiti ai cittadini. Nel dettaglio sono stati effettuati: 234 controlli cardiologici, 233 analisi di laboratorio per la salute del cuore, 175 screening ginecologici e oncologici, 184 controlli oculistici, 100 vaccinazioni antinfluenzali. La Direttrice Generale Monica Vanni ringrazia tutti i cittadini e ribadisce: “Continueremo a portare la sanità di prossimità e l’eccellenza dei nostri servizi direttamente sul territorio”