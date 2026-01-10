Befana in corsia all’ospedale di Pozzuoli

POZZUOLI – L’associazione Casper con i suoi “super eroi in corsia” è stata presente nel giorno dell’Epifania all’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli per donare le calze ai bambini ricoverati. Il presidente Daniele Maffettone si è vestito anche lui da befana assieme ad altri volontari per regalare un sorriso ai piccoli. Dal 2014 l’associazione è presente in sette ospedali pediatrici e cinque case famiglie dove, ogni settimana, portano allegria e sorrisi ai ricoverati.