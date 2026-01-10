Palazzina in fiamme a Quarto: paura e gente in strada

QUARTO – Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi all’interno di una palazzina in via Giorgio De Falco, a Quarto. In fiamme è andato il secondo piano dell’edificio. Sul posto in questi minuti ci sono i vigili del fuoco. Tanta gente in strada, in particolare i residenti della zona che sono stati richiamati dalle urla provenienti dagli appartamenti in fiamme. In corso le operazioni di soccorso. Al momento non si conoscono quante persone si trovano all’interno della palazzina.

*seguiranno aggiornamenti