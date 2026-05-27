POZZUOLI/ Centrato 5 al SuperEnalotto a Licola Borgo: vinti 15mila euro

POZZUOLI – Il SuperEnalotto sorride alla Campania. Come riporta Agipronews, nelle estrazioni di martedì 26 maggio 2026, nella regione sono stati centrati cinque “5” da 14.453,24 euro ciascuno, per un totale che supera i 72mila euro. Una vincita è stata realizzata a Napoli, presso “Tabacchi Tostola” in Via Comunale Santacroce ad Orsolone, 1. Un altro premio è andato a Benevento, alla “Caffetteria Emy” in Via Luigi Sturzo. Un “5” è stato centrato anche a Pozzuoli, in provincia di Napoli, nel “Tabacchi” in Viale Platani, 4; mentre il quarto è stato realizzato a Montesano sulla Marcellana, in provincia di Salerno, presso il “Bar” in Piazza Gagliardi, 1. Infine la quinta vincita è andata a Dugenta, in provincia di Benevento, nel “Tabacchi Emporio Rivendita N 3”, in Via Nazionale 221.