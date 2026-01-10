LA DENUNCIA/ Pericoli sul Ponte Copin, appello al sindaco: «Fai qualcosa»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Gentile redazione, è da più di un mese che provo a segnalare al sindaco e al comune la mancanza di luce sul Ponte Copin di via Solfatara. Già è una impresa attraversare per la velocità delle auto. Ora con l’assenza della luce è ancora più pericoloso ed io personalmente più volte ho rischiato così come stanno rischiando tante persone. Aiutateci a far si che qualcuno intervenga prima che ci scappi il morto» (Stefania S.)