BACOLI – Riprende con ancora più dirompenza la campagna vaccinale anche a Bacoli e nei Campi Flegrei. Con l’inizio del nuovo anno scolastico, l’amministrazione comunale di Bacoli e l’ASL Napoli 2 Nord informano che il prossimo Open Day sarà presso il Liceo “Lucio Anneo Seneca” di Torregaveta, lunedì 13 settembre, dalle 9 alle 18. Potranno aderire tutti, senza prenotazione. Gli studenti, i professori, il personale scolastico. E tutti i cittadini di Bacoli, Monte di Procida, Pozzuoli. Oltre ai residenti nei comuni di competenza dell’Asl Napoli 2 Nord. Si comunica che sarà possibile venire in auto, parcheggiando all’interno degli spazi esterni dell’istituto superiore. Si potrà facilmente raggiungere anche a piedi o con i mezzi pubblici, in particolar modo con il treno, in Cumana, scendendo al capolinea di Torregaveta. Ad accogliere tutti i cittadini residenti nell’area di competenza dell’ASL Napoli 2 Nord, anche senza prenotazione, ci saranno i camper ed il personale dell’Asl, la Protezione Civile.

IL COMMENTO DEL SINDACO – «È un’iniziativa che siamo riusciti a rendere possibile grazie alla sinergia tra istituzioni – commenta il sindaco Josi Gerardo Della Ragione – e, in particolare, alla piena disponibilità del nuovo dirigente scolastico del Liceo Seneca, Maria Palma. È una grande opportunità per iniziare al meglio il nuovo anno didattico. Con il piede giusto. Così aiutiamo a proteggervi dal Covid-19. Sono molto felice che, dopo gli oltre 40.000 vaccini somministrati al Fusaro, al centro vaccinale, e le centinaia di vaccini somministrati, in camper, al centro di Bacoli e sul lungomare di Miliscola, una nuova frazione della città sia interessata dalla campagna vaccinale. Siamo partiti da un sito culturale, la Casina Vanvitelliana. Siamo passati alla villa comunale, per poi giungere in spiaggia, al mare. E, lunedì, entriamo a scuola. Massima diffusione. È una grande opportunità».