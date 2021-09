BACOLI – Auto si ribalta a Bacoli, conducente ferito e trasportato in ospedale. L’incidente è avvenuto nel corso della notte in via Cornelia dei Gracchi. Resta ancora da chiarire la dinamica del sinistro su cui stanno indagando le forze dell’ordine. Il veicolo è stato, infatti, sottoposto a sequestro. L’uomo, al volante della macchina, è stato trasportato invece all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Attualmente è in prognosi riservata.

1 di 3