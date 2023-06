BACOLI/ Successo per l’apertura straordinaria del Colombario del Fusaro – LE FOTO

a cura di Massimiliano Longobardo

BACOLI – Domenica pomeriggio il Colombario del Fusaro, sito archeologico poco noto ma di notevole interesse, localizzato all’incrocio tra viale Vanvitelli e via Virgilio, a Bacoli, a pochi passi dalla Casina Vanvitelliana, è stato aperto, in via eccezionale, al pubblico per visite gratuite. Ciro Amoroso, operatore culturale, e Marco Nicoletti, volontario, hanno accolto diversi visitatori, incuriositi dalla necropoli ubicata nel cuore del territorio flegreo, che accoglieva sepolture ad inumazione e a incinerazione, risalenti ad un esteso arco di tempo della storia romana che va dal I sec. a.C. al III sec. d.C. Il sito si compone di ambienti superiori, a livello della strada, utilizzati per ospitare inizialmente riti funebri e in una seconda fase sepolture in fosse. Attraverso alcuni scalini si scende all’edificio ipogeo del tipo a colombario, che consta di due camere funerarie, dotate di nicchie destinate ad accogliere le urne cinerarie dei defunti.

LA STORIA – La camera principale presenta un’insolita pianta circolare con copertura a cupola e un pavimento costituito da un mosaico parzialmente conservato. Il Colombario, scoperto nei primi anni quaranta dell’Ottocento dall’architetto Carlo Bonucci, fu abbandonato per anni al degrado e impiegato nel corso del tempo persino come discarica, finché, divenuto proprietà del Comune di Bacoli, a partire dal 1979 fu riqualificato attraverso un’opera di valorizzazione tuttora in corso. Ad oggi in situ sono state rinvenute ben 11 iscrizioni funerarie al vaglio degli studi di epigrafia romana. La prossima apertura al pubblico è prevista per il mese di settembre.