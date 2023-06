Frecce tricolori a Pozzuoli, il sindaco vieta la vendita di bevande in contenitori di vetro

POZZUOLI – Divieto assoluto di consumare, somministrare, vendere o cedere a terzi, sia in loco che per asporto, bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro, di qualsiasi forma o dimensione. Lo ha stabilito il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, in occasione dell’esibizione aerea delle Frecce Tricolori. Il provvedimento sarà valido dalle 10 del mattino di domenica 2 luglio alle 20 della stessa giornata. L’obiettivo del primo cittadino è garantire la massima sicurezza dato che l’evento di domenica potrebbe richiamare un notevole afflusso di persone. Quella di Pozzuoli, infatti, è l’unica esibizione acrobatica in Campania in occasione del centenario della fondazione dell’Accademia Aeronautica.

IL PROGRAMMA – Il programma di domenica prevede il sorvolo dei velivoli dell’Aeroclub di Benevento, a seguire la dimostrazione di ricerca e soccorso in mare di un elicottero HH-139 del 15° Stormo e il gran finale, l’esibizione delle Frecce Tricolori, che ritornano a Pozzuoli dopo l’indimenticabile spettacolo dell’anno scorso. Sul lungomare, sin dal mattino saranno allestiti degli stand promozionali dell’Aeronautica Militare ed una cabina di pilotaggio del velivolo MB339 della Pattuglia Acrobatica Nazionale per consentire ai visitatori di vivere l’emozione di salire virtualmente a bordo di un velivolo delle Frecce Tricolori.