A Pozzuoli la presentazione di “Vera e la Galera”, la fiaba dedicata alle detenute madri

POZZUOLI – Nella giornata di venerdì 30 giugno alle 18,30 verrà presentata la fiaba “Vera e la Galera” nel luogo in cui è nata l’idea di renderla fruibile, un luogo magico che riporta la cultura nel centro storico della città di Pozzuoli, la libreria Phlegraea Socialbookbar, sita in piazza della Repubblica 114-116. Questa piccola fiaba, edita grazie al sostegno della fondazione Pianoterra Onlus (Roma), è frutto del lavoro svolto da un gruppo di detenute madri coinvolte in un progetto di sostegno alla genitorialità realizzato tra le mura della Casa Circondariale Femminile di Pozzuoli, sotto la guida della psicologa, psicoterapeuta, Nicoletta De Stefano. Il progetto si è basato sulla riflessione, grave e necessaria, relativa alle importanti ripercussioni dell’essere e, continuare ad essere, genitore in carcere.

L’INIZIATIVA – La presentazione della fiaba sarà moderata dal giornalista RAI Ettore De Lorenzo e vedrà la partecipazione dell’autrice dott.ssa Nicoletta De Stefano, della Direttrice della C.C. femminile di Pozzuoli, dott.ssa Maria Luisa Palma, dalla Dott.ssa Adriana Intilla, capo Area del Trattamento, alcune detenute coinvolte nel progetto e l’illustratrice Odile. L’evento, aperto al pubblico è organizzato da Malazè – Fare comunità nei Campi Flegreiche da anni sostiene l’Istituto femminile. A conclusione sarà offerta una degustazione di sfizi da La Dea Bendata di Ciro Coccia e di vino offerto dall’associazione nazionale Le donne del Vino, delegazione Campania.