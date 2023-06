POZZUOLI/ I lettori segnalano: «Strada che sprofonda ma nessuno fa niente»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Dopo le innumerevoli raccomandate al comune ci ritroviamo con la strada a via Girone 3 che sprofonda. La strada è ad alta intensità di traffico, in quanto fino a sopra la gente scarica la spesa e ci sono molte abitazioni, nonostante i divieti. Detto ciò, ho scritto al sindaco, sia sul cellulare a disposizione degli utenti e sulla pagina Facebook. Se per cortesia potete anche voi segnalare, magari si muove qualcosa. Rattoppano solo e questo è il risultato !! Io le tasse le pago» (Elena)