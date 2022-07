BACOLI – Il comune di Bacoli ha riattivato, per ogni fine settimana, il servizio navette con i parcheggi di interscambio. Corse ogni 30 minuti, con la prima a partire da Cuma alle 9:00 ed ultima alle ore 19:00 (viceversa, prima corsa a partire da Miseno alle 9:30 ed ultima alle ore 19:30). Da sabato 9.07.2022 e fino al 28.08, tutti i fine settimana sarà disponibile un servizio navetta gratuito, aperto a tutti i cittadini, residenti e non residenti.

LE FERMATE – Una circolare comunale che affianca le linee del trasporto su gomma EAV e che osserverà, da Cuma a Capo Miseno e ritorno (via Fusaro e Cappella) le seguenti fermate: Cuma, ex- campi di tennis (area di sosta gratuita); Cuma, parcheggio scuola 167; Fusaro, parcheggio scuola Plinio il Vecchio; Fusaro, area parcheggio adiacente Parco Borbonico; Cappella, area parcheggio di fronte supermercato MD; Cappella, parcheggio scuola Gramsci; Miliscola, Via Lido Miliscola (ingresso spiaggia libera Lido Aurora); Miliscola, Via Lido Miliscola (ingresso spiaggia libera di fronte Saturday); Capo Miseno. Tutte le aree di sosta (tranne Cuma, ex campi di tennis) sono regolamentate con strisce blu (sosta a pagamento)