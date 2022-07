BACOLI – Sarà Bacoli la città dove si disputerà la finale del Campionato Uisp Nazionale –Qualificazione di Zona Flegrea. Il 12 luglio dalle ore 20 allo stadio comunale “Tony Chiovato” verranno effettuate le premiazioni e si affronteranno le compagini nella finale del girone Superlega che conclude l’intera stagione targata Uisp Zona Flegrea. «Chi organizza lo sport non può limitarsi alla gestione della pratica sportiva, ma deve costruire anche le relazioni con le istituzioni e con i territori – dice Antonio Marciano presidente Uisp Campania – ed è per questo che con Bacoli abbiamo deciso di iniziare un percorso che vedrà le nostre finali disputate negli stadi comunali della zona flegrea».

LA FINALISSIMA – Chiovato che, col magnifico sfondo del Castello di Baia, ha già ospitato in passato diverse partite del Campionato Uisp Zona Flegrea e che per la prima volta ospita una finale. «Ringraziamo il Comune di Bacoli nella persona del sindaco Josi Gerardo Della Ragione per la concessione del patrocinio, un ringraziamento doveroso va anche al consigliere Mauro Cucco» continua Samuele Carannante, presidente Uisp Zona Flegrea. La finale arriva al termine di un campionato che ha visto coinvolte 22 squadre che hanno giocato da settembre a luglio e che conclude il ciclo delle finalissime assieme alla coppa già assegnata al Team Mediterraneo (una delle due finaliste) e il titolo del girone Dilettanti che si giocherà l’11 luglio al Mian di Quarto: «Col Campionato Zona Flegrea eravamo arrivati alla trentaquattresima edizione, questo è il secondo anno che aderiamo al Campionato nazionale organizzando qui le qualificazioni – spiega il presidente della Sda calcio Uisp Campania Massimiliano De Cicco – così facendo, il 14 luglio ben tre delle nostre squadre parteciperanno alle finali nazionali di Rimini». Appuntamento quindi a chi ama il calcio della gente al 12 luglio per il big match annuale.