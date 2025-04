BACOLI/ Perdita d’acqua da una piscina: evacuata palazzina a Baia

BACOLI – Notte di passione per alcune famiglie di una palazzina situata a via Terme Romane, a Baia. L’edificio, a due passi dal Tempio di Diana, è stato evacuato dai vigili del fuoco dopo che una perdita d’acqua derivante da una piscina situata nella parte alta della struttura ha causato il crollo di un muro. A confermare ciò che è stato il primo sospetto, è la relazione dei vigili del fuoco intervenuti sul posto. L’infiltrazione ha causato il crollo di un muro in mattoni e potrebbe aver compromesso la trave in cemento armato. La palazzina è di proprietà della famiglia della consigliera di maggioranza di Free Bacoli, Carmela Anzalone. Mentre la piscina, che pare essere la causa dell’infiltrazione d’acqua che avrebbe causato il crollo di un muro, ricadrebbe proprio nell’abitazione privata della prima eletta del consiglio comunale. Per stabilire l’esatta entità del danno, quindi degli interventi e delle tempistiche di rientro, bisognerà attendere verifiche tecniche più approfondite.