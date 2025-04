Inaugurato un nuovo percorso all’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli – LE FOTO

POZZUOLI – A conclusione dell’intervento di restauro e valorizzazione finanziato a valere su fondi PON FESR cultura e sviluppo 2014/2020 il Parco archeologico dei Campi Flegrei è in grado di inaugurare un nuovo percorso di fruizione dell’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli. I lavori hanno interessato una sequenza di otto fornici sui quali è stato effettuato il restauro conservativo mediante interventi volti alla salvaguardia e al consolidamento delle murature antiche. I restauri hanno riguardato anche il tratto di ambulacro che corre internamente ai suddetti fornici e gli ambienti che si aprono su di esso, nonché la porzione di cavea corrispondente al settore in questione. Lavori ispirati al principio del “minimo intervento” per la risoluzione di problematiche strutturali o per la sicurezza dei percorsi di visita, al fine di non alterare l’immagine ormai consolidata dell’Anfiteatro, che consentiranno di restituire al pubblico un percorso anche all’interno del monumento. I restauri hanno permesso di restituire piena leggibilità alla configurazione originaria dei diversi ambienti, riconsegnando al pubblico quei fornici che in antico erano stati adibiti a sedi di importanti associazioni o corporazioni puteolane e che conservano ancora traccia dei loro ricchi rivestimenti parietali e pavimentali.

GLI INTERVENTI – I lavori hanno previsto anche interventi volti a migliorare le condizioni di accessibilità e fruizione dell’Anfiteatro; in particolare, l’ambulacro interno e gli ambienti annessi sono stati provvisti di dotazioni impiantistiche e di sicurezza funzionali all’uso di questi spazi per finalità espositive e museali, in vista della prossima realizzazione di un percorso allestitivo che introduca alla visita e alla narrazione dell’Anfiteatro. Nell’ambito dei lavori, sono state inoltre risistemate le zone esterne tangenti al settore restaurato con la creazione di un ampio camminamento in terra stabilizzata che ricalca l’andamento curvilineo del prospetto dell’Anfiteatro, definendo un percorso accessibile a tutte le categorie di utenti e bordato da un’area a prato con alte alberature. Il cantiere ha infatti riservato anche una interessante scoperta con la messa in luce di una scala emersa nel settore della cordonata, che doveva essere parte dei percorsi d’uso dell’Anfiteatro e che si è deciso di valorizzare e lasciare a vista. Infine, è stato realizzato un nuovo impianto integrato di illuminazione e videosorveglianza lungo tutto il perimetro meridionale dell’Anfiteatro, sia al fine di dare risalto alla visione del monumento apprezzabile dalla città sia ai fini di una fruizione serale del complesso. “Il cantiere appena conclusosi – dichiara il Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei, Fabio Pagano, – ha indubbiamente costituito una sorta di cantiere pilota, che ha permesso di mettere a punto soluzioni e protocolli operativi da replicare negli altri quadranti del monumento, auspicando ulteriori interventi e finanziamenti per un restauro complessivo di questo straordinario edificio per spettacoli.”