BACOLI/ Corteo di protesta per la chiusura dei parcheggi: “Vogliamo lavorare”

BACOLI – Duecento tra parcheggiatori, balneari, ristoratori, diportisti e trasportatori per protestare contro la chiusura dei parcheggi imposta dal Comune di Bacoli. Una manifestazione popolare che è partita dalla villa comunale, seguendo il percorso di via Lungolago, via Risorgimento e via De Curtis prima di arrivare a Piazza Marconi, sede del Municipio di Bacoli. Una manifestazione organizzata da Federbalneari Campania e Associazione Alba Flegrea.

IL CORTEO – “Anche noi siamo bacolesi. Amministrazione aiutaci a non perdere il lavoro. Aiutaci a sfamare le nostre famiglie e le famiglie dei nostri dipendenti” – è ciò che recitava lo striscione di apertura del corteo che dopo aver sostato per circa 30 minuti nei pressi del Municipio ha raggiunto la villa comunale passando per il centro storico bacolese. Armati di fischietti e megafoni i manifestanti hanno chiesto al sindaco di riaprire i parcheggi e di consentire loro di poter lavorare. La manifestazione è stata svolta in maniera pacifica, ma non sono mancati alcuni momenti in cui qualche facinoroso voleva agire occupando tutta la sede stradale, ma sono stati prontamente allontanati dagli organizzatori, i quali avevano come obiettivo il lancio diretto di un messaggio di disagio che attanaglia le categorie coinvolte con la chiusura dei parcheggi.

