Uomo trovato morto a Pozzuoli: è un dipendente comunale

POZZUOLI – È il 61enne Antonio Quagliozza, dipendente comunale in servizio presso il mercato ittio all’ingrosso di Pozzuoli, l’uomo trovato morto questa mattina in una casa in via Mazzini. Sul posto ci sono i carabinieri e gli uomini della Scientifica che stanno effettuando i rilievi all’interno dell’abitazione. Sul corpo del 61enne non sarebbero presenti segni di violenza. Quagliozza in passato è stato Lsu ed ha prestato servizio negli uffici della circoscrizione di Pozzuoli.

*seguiranno aggiornamenti