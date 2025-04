Uomo trovato morto nel centro storico di Pozzuoli

POZZUOLI – Un uomo è stato trovato morto in casa questa mattina nel centro storico di Pozzuoli. Dopo l’allarme lanciato da alcuni familiari sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Si tratta un 61enne di Pozzuoli che viveva in via Mazzini. Sul posto sono intervenuti anche o carabinieri della stazione di Pozzuoli e gli uomini della Scientifica. Il corpo dell’uomo non presenterebbe segni di violenza e l’ipotesi più accreditata, al momento, è quella di un malore che lo avrebbe stroncato nella notte.