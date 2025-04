A Pozzuoli Tari diminuita dell’1,32%. Il sindaco «Frutto di un lavoro per i puteolani»

POZZUOLI – Tassa sui rifiuti diminuita, in media, dell’1,32%. È quanto approvato ieri in consiglio comunale a Pozzuoli. In pratica, su 100 euro di tassa ci sarà uno sconto di 1 euro e 32 centesimi che diventa di 3 euro e 96 centesimi per le famiglie che dovranno pagare per il 2025 una Tari di 300 euro.

LA RIDUZIONE – Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni «Tari 2025 in diminuzione! Oggi in Consiglio abbiamo approvato le nuove tariffe Tari per il 2025 con una riduzione media dell’1,32%. Questa riduzione non è frutto del caso, ma di un lavoro, iniziato da tempo, quotidiano e continuo di recupero dell’evasione e di miglioramento del sistema di gestione rifiuti. – ha scritto su Facebook Manzoni – Da anni lavoriamo per rendere il nostro sistema più giusto: chi non pagava, oggi contribuisce, e chi è sempre stato corretto vede ridurre il proprio carico fiscale. Inoltre, grazie all’allargamento della base imponibile del tributo, dovuto all’impegno costante degli uffici e delle commissioni, siamo riusciti ad incrementare fortemente gli sgravi e le riduzioni in favore dei contribuenti più deboli. Questo dimostra che è possibile coniugare qualità dei servizi e riduzione delle tasse. Lavoriamo ogni giorno per migliorare la qualità di vita dei Puteolani e per andare incontro alle esigenze della nostra comunità.»