Ultimo giorno di Metro Pozzuoli, la filiale chiusa definitivamente

POZZUOLI – Dopo 20 anni di attività oggi, alle ore 13, la filiale di METRO Pozzuoli ha chiuso definitivamente. Per 33 dipendenti della multinazionale da domani inizierà una nuova avventura con la Multicedi Srl, azienda che ha assorbito nel proprio organico i lavoratori. Per i restanti 32, invece, sono scattati trasferimenti presso altre filiali e buonuscite. L’azienda che ha effettuato il passaggio di cantiere aprirà i battenti sempre nel capannone di via Campana che, nel frattempo, è stato acquistato da un imprenditore puteolano che a sua volta ha dato in affitto all’azienda parte dell’immobile.