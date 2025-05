Grave incidente a Pozzuoli: auto si ribalta, due donne ferite – LE FOTO

POZZUOLI – Sono le ore 4:30 quando il silenzio della notte viene interrotto da un boato, su via Artiaco una utilitaria con due ragazze a bordo, per cause ancora da accertare, si ribalta. Dalla autovettura viene sbalzata una delle due donne. Sul posto gli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli e i sanitari del 118.

I SOCCORSI – Entrambe le vittime vengono condotte al pronto soccorso dell’Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, una in codice verde e l’altra in codice rosso, ma non in pericolo di vita. La più grave ha 26 anni. Dai primi accertamenti sembrerebbe che la donna al volante abbia assunto sostanze alcoliche. Indagano gli uomini della Municipale di Pozzuoli.

