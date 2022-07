BACOLI – Mare, sole, nuoto, esperienze di gruppo, ecco gli ingredienti per una gioventù attiva e responsabile. La scuola non va in vacanza. Grande partecipazione di alunni, famiglie docenti al piano estivo varato grazie al programma Miur- Pon 33956 del 18 maggio 2022. In lizza bambini e bambine dalla scuola primaria, nonché ragazzi e ragazze della secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo 1 Paolo di Tarso. Attraenti le attività messe in campo dalla scuola. Due moduli di nuoto presso la piscina “Foglie d’argento” e un modulo di canoa presso il “Canoa Club” di Bacoli. Sono ingredienti vincenti per fare scuola all’aperto, tra le incomparabili meraviglie paesaggistiche e archeologiche del territorio di Bacoli. E non è finita qui. Le attività di campo estivo proseguiranno fino a settembre, quando poi ci sarà il cambio con quelle legate all’aula: robotica, coding, cultura di impresa, inglese, logica ed espressività linguistica.